Эксперимент признан успешным: размеры дорожных знаков уменьшат

Уменьшенные в размерах дорожные знаки, а также совмещенные знаки, установленные в качестве эксперимента на некоторых улицах в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Владимире и Калининграде, не вызвали нареканий у водителей. Поэтому Госавтоинспекция считает эксперимент успешным и не возражает против применения таких знаков в других городах. Об этом сообщили корреспонденту "РГ" в Госавтоинспекции МВД России.

- Владельцы дорог, местные власти и так их используют, и нареканий от водителей не поступало, - сообщил корреспонденту источник в Госавтоинспекции.

Поясним, что речь идет о применении так называемого предварительного стандарта, который был принят в ноябре в 2017 году. Его срок действия установлен до 2020 года. Предполагалось, что если до этого срока он покажет свою эффективность, то будет принят в качестве постоянного. В нем предусматривается возможность использования знаков уменьшенного размера. Если действующий стандарт предусматривает размер знака 60х60 см, то предварительный стандарт позволяет использовать знаки размером 35х35 см. Делается это для того, чтобы не загромождать улицы городов большими указателями. Зачастую из-за них не видно ни улицы, ни светофора.

Как показала практика, уменьшенный формат знаков не делает их невидимыми. Человек, который ищет, где припарковаться, едет медленно. Да и сами знаки используются на улицах с сильно ограниченным движением.

Также этот предварительный стандарт предлагает для использования совмещенные знаки. Если сейчас ставится знак парковка, под ним вешается табличка, каким образом размещаются машины на этой парковке, а также табличка, что парковка платная. Все это можно объединить в одном поле знака и дополнительных табличек не вешать. Даже для водителя, который этот предварительный стандарт в глаза не видел, интуитивно становится понятно, что на нем изображено. Тем более, что символы давно используются в правилах дорожного движения.

Понятно, что речь не идет о размещении маленьких знаков на скоростных автомагистралях. Впрочем, этот предварительный стандарт включает в себя и совсем новые знаки. Причем огромное их количество. А также знаки, которые прямо противоречат действующим правилам дорожного движения. Например, зеленую стрелку, которая дает право правого поворота при красном сигнале светофора. Как быть с ними?

Правила дорожного движения, как считают эксперты, не должны превращаться в энциклопедию, доступную для понимания только большим специалистам. А уже сейчас на дорогах от разнообразия разметки пестрит в глазах: тут тебе и желтая, и синяя, и белая. Водитель должен на подсознательном уровне понимать, как ему ехать, а не стоять на развилке и думать, как бы так проехать, чтобы правила не нарушить.

Надо сказать, что в правилах четко прописано, каким ГОСТом должны руководствоваться хозяева дорог при установке знаков. Предварительный стандарт в них не указан. То есть, как им воспользоваться, чтобы это было законно, непонятно. Или необходимо дожидаться, когда в правила внесут изменения.