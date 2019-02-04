Глушаков согласился на проживание детей с женой и отказался от алиментов

Футболист московского "Спартака" Денис Глушаков отказался от иска в части спора за детей и взыскания алиментов на дочерей. Об этом РАПСИ сообщил адвокат жены игрока Дарьи Глушаковой.

"Мы приветствуем решение Дениса", - отметил Сергей Жорин. "Он отказался от двух требований. Надеюсь, он понял, что неправильно себя вел". Жорин также добавил, что Глушаков сменил адвокатов.

Суд отложил заседание на завтра. Известно, что рассматриваются также имущественные требования по исковому заявлению Глушаковой о разделе совместно нажитого имущества. При этом сумма требований еще окончательно не определена, потому что до сих пор не была проведена экспертная оценка. Речь идет о нескольких квартирах, денежных средствах семьи и машинах.

Напомним, что на развод подал Глушаков. Изначально иск был зарегистрирован в суде в Ростовской области, но чуть позже его передали для рассмотрения в Москву. Денис и Дарья поженились в 2010 году.