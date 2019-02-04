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Как и обещал Тим Кук. В России рухнули цены на новые iPhone

04.02.2019,  
15:02
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В конце декабря генеральный директор Apple Тим Кук пообещал "переосмыслить" цены на iPhone в странах, где смартфоны стали чересчур дорогими. Спустя несколько дней официальные российские продавцы яблочной техники снизили цены на iPhone последнего поколения.

Так, в интернет-магазинах "Мегафона" и "Билайна", в "Эльдорадо", "М.Видео",re:Store и "Связном" установлены новые цены на iPhone XS, XS Max и iPhone XR.

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Самый дешевый айфон - XR - теперь продается за 59990 рублей (базовая 64-гигабайтная версия). Ранее он стоил 66 тысяч рублей. Такая же цена установлена на сайте Apple.

В свою очередь, iPhone XS на 64 гигабайта подешевел с 89,5 тысячи рублей до 80-85 тысяч за модификацию с 64 Гб памяти. "Большой" iPhone XS Max продается за 90-93 тысячи рублей соответственно, в то время как официальный сайт Apple предлагает 6,5-дюймовый флагман за 98,6 тысячи рублей.

Тем, кто хочет обзавестись солидным флагманом, но не располагает 60 тысячами, отечественные продавцы предлагают сниженные цены на Samsung Galaxy S9. Аппарат от южнокорейского производителя падает в цене в преддверии выхода Galaxy S10, анонс которого назначен на 20 февраля. Как пишет Hi-tech Mail.ru, приобрести девайс можно за 35 тысяч рублей.

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