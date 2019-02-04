Компания Volvo отзовет у россиян почти 2000 автомобилей

Компания Volvo сообщила об отзыве 1937 легковых автомобилей Volvo, проданных на российском рынке с 2017 года по настоящее время.

Как уточняется в сообщении пресс-службы Росстандарта, речь идет о моделях S90, V90 Cross Coutry, XC40, XC60 и XC90. Отзыв связан с выявленной неисправностью модуля связи. Он, напомним, задействован в системе Volvo on Call и других функциях бортовой электроники. К примеру, система отправляет уведомление, если происходит попытка проникновения в автомобиль.

Из-за выявленной ошибки в софте вышеупомянутых моделей электронный блок может либо не сообщить о ДТП в центр экстренной помощи, либо передать неточные координаты происшествия.

В связи с этим российское представительство шведской марки проинформирует владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв по электронной почте или телефону. Владельцам проблемных машин будет предложено подъехать на сервис для бесплатного обновления программного обеспечения.

В то же время владельцы S90, V90 Cross Coutry, XC40, XC60 и XC90 смогут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв, сопоставив VIN-код своего автомобиля с прилагаемым перечнем, после чего связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.