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04.02.2019 17:25
Рубрика: Дороги

Докажи, что инвалид

Кто мешает работать системе, защищающей права людей с ограниченными возможностями
Текст: Владимир Баршев
Совет Федерации принял поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают наказания для чиновников за неразмещение сведений в федеральном реестре об инвалидах.
Есть ли у водителя право тут парковаться? Выход один - дождаться его и проверить справку об инвалидности. Фото: Сергей Михеев Есть ли у водителя право тут парковаться? Выход один - дождаться его и проверить справку об инвалидности. Фото: Сергей Михеев
Есть ли у водителя право тут парковаться? Выход один - дождаться его и проверить справку об инвалидности. Фото: Сергей Михеев

В создании такого реестра, пожалуй, больше всего заинтересованы были инвалиды, которые управляют автомобилем, а также водители, которые перевозят людей с ограниченными возможностями.

Для этих категорий водителей в свое время был введен специальный знак "Инвалид". Он дает возможность бесплатно парковаться на выделенных для этого местах, а также парковать машину под знаком "Стоянка запрещена". Однако этим быстро воспользовались недобросовестные водители. Знак начал продаваться едва ли не в любом киоске. Поэтому найти на парковке свободное инвалидное место стало большой проблемой.

Тогда в Москве департамент транспорта запустил свой эксперимент. Они начали создавать реестр транспорта, перевозящего инвалидов. Предполагалось, что это поможет бороться с теми, кто незаконно клеит на машину знак "Инвалид". Но эксперимент понимания не нашел. Ведь в него можно прописать только автомобиль жителя Москвы. А в городе много приезжих, в том числе инвалидов. И согласно Правилам дорожного движения они имеют точно такое же право на парковку на местах для инвалидов, как и жители Москвы. Но при этом в столичный реестр они не включены.

Автоматически проверить, законно ли автомобиль занимает парковочное место, выделенное для инвалидов, сейчас невозможно

Тут минтруд предложил выход из ситуации и выпустил индивидуальные знаки "Инвалид", которые может получить любой инвалид в бюро медико-социальной экспертизы. Казалось бы, покупные знаки должны уйти в прошлое.

Но возникло несколько проблем. В Правилах дорожного движения, даже после внесения в них поправок, ни о каких индивидуальных знаках речи не идет. То есть на машину можно вешать любой знак, хоть изготовленный собственноручно, лишь бы он соответствовал ГОСТу.

Кроме того, и подделать индивидуальный знак ничего не стоит. На нем нет никакой защиты, кроме круглой печати бюро.

Также изначально предполагалось, что федеральным реестром инвалидов смогут воспользоваться и сотрудники ГИБДД. Например, припаркован на стоянке для инвалидов автомобиль с индивидуальным знаком. Инспектор подойдет, забьет номер этого знака в планшет и получит ответ из реестра о том, выдавался такой знак или нет. Имеет ли право машина с таким знаком занимать инвалидное место или ее надо эвакуировать?

Увы, и это сейчас не работает. Чтобы получить данные из федерального реестра, нужно знать не номер знака, а СНИЛС человека. А таких данных у инспекторов нет.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Поэтому проверить, законно ли тот или иной автомобиль занимает парковочное место инвалидной машины, автоматически сейчас невозможно. Это можно проделать только вручную, дождавшись водителя и проверив у него наличие справки об инвалидности.

Понятно, что никто не будет дожидаться у автомобиля на стоянке, пока вернется его хозяин. Поэтому вся реформа, которая должна была облегчить жизнь инвалидам, пользующимся автомобилями, похоже, провалилась.

Концепция создания федерального реестра инвалидов была утверждена правительством в 2016 году. Реестр необходим, чтобы предоставлять оперативно сведения об инвалидах различным ведомствам. В том числе и ГИБДД. Однако необходимые данные пока с большим трудом и длительной задержкой попадают в этот самый реестр.

Поэтому правительство и внесло поправки в КоАП, предусмотрев ответственность для чиновников за неразмещение сведений, либо нарушение сроков их размещения, а также за размещение заведомо недостоверных данных в реестр. Это грозит нарушителям штрафом от 10 до 20 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрен штраф от 20 до 30 тысяч рублей.

А пока место для инвалидов на стоянках по-прежнему могут занимать все, кто хочет. Правила не запрещают использовать и обычные не индивидуальные знаки. И их по-прежнему можно купить.