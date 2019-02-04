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Рубрика: Легковые авто

Лимузин-самолет за 5 млн долларов выехал на дороги США

Текст: Борис Захаров
Что будет, если взять "бизнес-джет", отрезать у него крылья и поставить на четыре 28-дюймовых низкопрофильных колеса? Получится примерно то же, что у ребят из американской компании Jetsetter. Их, можно сказать, титаническими усилиями мир увидел лимузин длиной 12,8 метра, шириной 2,4 метра и высотой 3,5 метра. Снаряженная масса обескрыленного самолета составляет около 5,5 тонн.
Фото: Скриншот с видео Фото: Скриншот с видео
Фото: Скриншот с видео

Подвеску для лимузина с авиационным прошлым специалисты из Jetsetter разрабатывали и калибровали самостоятельно. К примеру, здесь применены оригинальные пружины, не встречающиеся ни в одной другой модели. Амортизаторы позаимствованы у неназванного американского полноразмерного пикапа. Светотехника взята частично у автомобилей Jeep, частично произведена тюнингерами самостоятельно.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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В кабине автомобиля-самолета установлено единственное кресло водителя, перед которым смонтировано крупное четырехспицевое рулевое колесо, слева - четыре экрана мультимедийного блока, которые выполняют функции дисплеев видеообзора. И это, надо сказать, насущная необходимость. Ведь у машины с архитектурой самолета обзорность по определению неважная. На потолочной панели установлены тумблеры управления бортовой электроникой, в том числе - системами внутреннего и внешнего освещения: рабочий функционал и авиастилистика в чистом виде.

Внутреннее пространство организовано по принципу классических лимузинов - восемь пассажирских мест расположены вдоль бортов Jetsetter. Иллюминаторы встроены не только в борта, но и крышу. Задействовано диодное освещение (в том числе и панели пола), в торцах стен размещены крупные плазменные телевизоры и элементы мощной аудиосистемы.

Фото: Ренат Закиев/РГ
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За ускорение отвечает (нет, не авиационный мотор), а 8-цилиндровый бензиновый двигатель, спецификации которого производитель не раскрывает. Там, где у самолета размещаются турбины, смонтированы сабвуферы музыкальной системы. Максимальная скорость, которую может развить 5,5-тонный монстр, составляет порядка 100 км/ч. Самое интересное, что такой автомобиль имеет допуск на дороги общего пользования.

Смелые тюнеры начали трудиться над своей моделью в 2006 году, работы были закончены в 2018-м. По словам руководителя проекта, затраты на создание чудо-лимузина превысили 1 млн долларов. При этом компания рассчитывает выручить за свое детище в пять раз больше.

Ролик о таком автомобиле можно посмотреть на YouTube-канале Barcroft Cars.

#автомобили