Лукашенко рассказал, на что направлена пограничная политика Беларуси

Не на конфронтацию с соседними государствами, а "на укрепление пояса добрососедства", подчеркнул Александр Лукашенко, направлена политика Беларуси. Об этом он заявил 4 февраля при утверждении решения по охране госграницы органами пограничной службы в текущем году, передает пресс-служба главы государства. Особенно это важно, напомнил президент, накануне II Европейских игр , которые, как уже информировал "СОЮЗ", состоятся в Минске в июне 2019 года.

"Из этого мы, прежде всего, и должны исходить. Не просто на замок наглухо закрывать границу, а создать благоприятную зону и в то же время отсекать тех, кто к нам едет с нежелательными намерениями", - уточнил Лукашенко. Он поручил обеспечить законность и правопорядок, проявляя максимум внимания к туристам и гостям страны.

Касаясь принятого решения об увеличении штатной численности пограничников, глава государства пояснил, что это связано с задачами по обеспечению национальной безопасности. "С учетом возрастания негативных факторов, связанных с незаконной миграцией, наркотрафиком, контрабандой (особенно оружия), перед Погранкомитетом поставлена задача увеличить до необходимого штатную численность. Беспрецедентный шаг, но национальная безопасность - важнейший фактор", - подчеркнул он и потребовал принять исчерпывающие меры по увеличению и созданию новых подразделений.

Президент напомнил, что год назад были конкретизированы направления работы по охране границ и усилению правопорядка на приграничной территории. Приняты все необходимые решения. Проведенная оптимизация контрольных процедур на границе, по его словам, позволила повысить эффективность пунктов пропуска. "Практика показала, что отдельные функции пограничников в ряде случаев могут своими силами выполнять сотрудники таможен. Это рациональный подход, и данную работу нужно продолжить", - считает Лукашенко.

Перед руководством пограничной службы РБ он поставил и ряд актуальных вопросов, в том числе, насколько они способны противостоять имеющимся вызовам. "Вызовов стало больше, чем это было даже в прошлом году", - заметил белорусский лидер.

Кроме того, президент поинтересовался, какие меры уже осуществляются и будут предприниматься в дальнейшем для того, чтобы обеспечить безопасность Беларуси, а также что еще необходимо сделать для эффективной работы людей в зеленых фуражках.

