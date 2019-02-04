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04.02.2019 07:38
Рубрика: В мире

На Украине рассказали об "обмане Запада"

Текст: Марина Алешина

Бывший министр транспорта Украины в кабинете Юлии Тимошенко Евгений Червоненко назвал "болтовней" обещания о скором присоединении страны к ЕС и НАТО. По мнению политика, отказавшись от интеграции с Евразийским экономическим союзом, Киев таким образом остался ни с чем.

Фото: Евгений Котенко/РИА Новости
Кандидат в президенты Украины угрожает России бомбами

"Нас обманули", - заявил Червоненко в интервью каналу "112 Украина". По его словам, Украина идет в Европу "с политическим треском". "Мы остались одни со своими проблемами", - констатировал экс-министр. Ранее он предсказал республике окончательный "экономический крах", если она не восстановит диалог с Москвой. В частности, политик напомнил о том, что Киев еще в декабре исчерпал квоты на беспошлинный экспорт ряда продукции в рамках "зоны свободной торговли" с Евросоюзом. Как признали ранее украинские аграрии, речь шла о квотах на поставки в ЕС меда, виноградного и яблочного соков, кукурузы, обработанных томатов.

"Существует объективная реальность: заканчивается январь, а вместе с ним и квоты в Европу. Цифры - вещь упрямая", - заключил  Червоненко.

В мире экс-СССР Украина Отношения России и Украины
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