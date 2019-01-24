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Рубрика: В мире

Тимошенко пообещала Украине энергетическую свободу

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко. Фото: Стрингер / РИА Новости Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко. Фото: Стрингер / РИА Новости
Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко. Фото: Стрингер / РИА Новости

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко пообещала своим избирателям энергетическую независимость государства через пять лет. По ее словам, у страны достаточно залежей полезных ископаемых, чтобы обеспечить себя газом и углем.

"Мы имеем достаточно урана, чтобы обеспечить не только себя ядерным топливом, но и помочь с этим другим странам", - добавила претендент на пост главы государства. Завод по производству ядерного топлива она обещала построить за пять лет.

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Тимошенко отметила, что энергетическую независимость следует "приобретать", а не "выпрашивать". Бывший премьер-министр добавила, что за обретением энергетической свободы последует и политическая, передает РИА Новости.

Напомним, украинская партия "Батькивщина" на съезде 22 января выдвинула Юлию Тимошенко кандидатом в президенты. Это будет третий раз, когда Тимошенко баллотируется на пост главы государства - в 2010 году он уступила Виктору Януковичу, в 2014 - Петру Порошенко.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта. По итогам последних опросов, Тимошенко лидирует среди кандидатов, за нее могут проголосовать более 19 процентов избирателей. Вторым по популярности идет актер Владимир Зеленский с 12,9 процента голосов. У нынешнего украинского лидера Петра Порошенко - 11,3 процента.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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