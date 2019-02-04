На Украине резко вырос транзит российского газа

Транзит газа из России в Европу через Украину вырос в январе более, чем на четверть - на 25,7 процента. Его объем составил 7,6 миллиарда кубометров. Об этом сообщает издание "Корреспондент.net", ссылаясь на "Укртрансгаз".

Уточняется, что в прошлом году транзит "голубого топлива" из России через Украину уменьшился на 7,1 процента и составил 86,774 миллиарда кубических метров. В 2017 году он, напротив, был рекордным за несколько лет - 93 миллиарда кубометров.

Напомним, в конце января депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что если транзит газа из России через Украину прекратится, как и планируется, с 1 января 2020 года, в экономике Украины произойдет спад, плюс этой стране нужно будет обслуживать уже не работающий газопровод, что будет стоить три миллиарда долларов в год.