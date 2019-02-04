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04.02.2019 18:09
Рубрика: Страхование

Названы самые угоняемые автомобили России

Текст: Борис Захаров
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Статистику об автомобилях, которые были угнаны и объявлены в розыск в 2018 году, обнародовала компания "Цезарь-Сателлит". Согласно этим данным, чаще всего в прошлом году владельцы лишались по вине воров автомобилей Hyundai Solaris (1249 шт.). На втором месте "рейтинга" - Kia Rio (969 угнанных автомобилей), "бронза" - у ВАЗ 2107 (730 машин). В "пятерку" вошли Toyota Camry (669 шт.) и Ford Focus (457 шт.). Затем следуют Renault Logan, Nissan Almera, Volkswagen Polo, Daewoo Nexia и Mazda CX-5.

Фото: istockphoto.com
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В общей сложности в минувшем году было объявлено в розыск по России 26 819 машин. При этом налицо тренд снижения автоугонов - количество таких преступлений по сравнению с 2017 годом снизилось на 21%. В цифровом эквиваленте - на 6939 автомобилей.

В то же время, согласно статистике "Цезарь-Сателлита", в 2018 году угонщики переключились на мотоциклы. Общее число угнанных "байков" составило в минувшем году 1187 единиц, что позволило мототехнике войти в топ-10 самых угоняемых транспортных средств в нашей стране.

Среди автомобилей премиум-класса лидерами по популярности у российских угонщиков являются модели Mercedes-Benz (597 шт.), BMW (539 шт.), Lexus (466 шт.), Audi (261 шт.) и Land Rover (237 шт.). Затем следуют Infiniti, Porsche, Jaguar, Rolls Roys и Bentley.

Фото: Виталий Юрчак/ РГ
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А вот так выглядит первая десятка автомобильных марок, засветившихся в сводках об угонах в России. Вне конкуренции у автомобильных воров модели "АвтоВАЗа" (5693 угнанных машин), почти столь же часто преступники покушались на автомобили Toyota (2746 единиц), "бронза" - у автомобилей Hyundai (1905 машин), четвертое место - у Kia (1864 единицы), а на пятом расположилась мототехника различных марок. Пятое, шестое, седьмое, восьмое, девятое и десятое места в этом рейтинге - у моделей Nissan, ГАЗ, Ford, Renault и Honda.

#Lada #Hyundai #Kia