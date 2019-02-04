Опубликованы первые изображения перезапуска легенды - Motorola RAZR

Онлайн-журнал Yanko Design опубликовал в сети рендеры Motorola RAZR 2019 года, основанные на чертежах, которые " засветились " в Сети при регистрации патента во Всемирной организации интеллектуальной собственности в декабре прошлого года.

Судя по изображениям, новая модель будет более квадратной, чем классика. Гибкий дисплей выполнен в востребованном нынче соотношении сторон 19:8. В верхней его части, опять же в угоду трендам, находится вырез, похожий на выемку на iPhone X. Ярко выраженный "подбородок" в этом смартфоне - не недостаток, а дань уважения традиционному дизайну.

С другой стороны корпуса - дополнительный экран, открывающий доступ к уведомлениям без необходимости открывать гаджет, камера и дактилоскопический датчик. Причем, благодаря конструкционным особенностям, камера может выступать как в роли основной (при раскрытом корпусе), так и для съемки селфи (в сложенном состоянии).

Самая неочевидная деталь, которая не сразу бросается в глаза, - отсутствие физических клавиш регулирования громкости и кнопки включения. Возможно, для запуска устройства будет задействован складной механизм, а боковые грани оборудованы сенсорами.

Новый Razr, сочетая в себе современные технологии и вызывая чувство нежной ностальгии, имеет все шансы стать одним из самых интересных телефонов 2019 года.