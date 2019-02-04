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04.02.2019 07:30
Рубрика: Крупные компании

Прием заказов на автомобили Aurus начнется с 15 февраля

Текст: Ольга Игнатова

С 15 февраля нынешнего года предварительные заказы на производство лимузина Aurus Senat Limousine L700 и седана Aurus Senat S600 начнут крупнейшие российские автодилеры, сообщили "РГ" в Министерстве промышленности и торговли РФ.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, заинтересованные клиенты получат возможность напрямую связаться с официальными партнерами Aurus в России. Это группа "Авилон" и компания "Панавто".

Европейская премьера бренда Aurus пройдет на Женевском автосалоне, который открывается седьмого марта. Россияне туда приглашены именно с автомобилями представительского класса. Напомним, что первые автомобили семейства Aurus были изготовлены для президентского кортежа Владимира Путина. Сейчас Aurus для поездок использует и премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев.

Фото: Александр Имедашвили / РИА Новости
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"Часть автомобилей, как мы рассчитываем, будет использоваться для обновления государственного парка защищенных автомобилей, причем как российского государства, так и любого иностранного. В числе негосударственных клиентов будут и юридические, и физические лица", - рассказал ранее в интервью "Российской газете" Денис Мантуров.

По словам министра, который лично уже протестировал представительские машины, их отличает высокий уровень безопасности в салоне, великолепные разгонные и динамические характеристики. "Как пассажир оценил общий комфорт и высокое качество материалов в оформлении интерьера, - рассказал Денис Мантуров. - Я управлял разными автомобилями. Не может не нравиться комфорт лимузинов и седанов, но мне особенно по душе все-таки внедорожники. Как только внедорожник Aurus выйдет на рынок, я всерьез задумаюсь о его покупке".

Точные цены лимузина и седана пока не озвучены. Возможно, это произойдет как раз в Женеве. Денис Мантуров уверяет, что Aurus будет дешевле своих собратьев - "Бентли" и "Роллс-Ройса".