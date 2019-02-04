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04.02.2019 09:33
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Названы основные признаки зависимости от соцсетей

Текст: Оксана Грибанова
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Специалисты считают, что ежедневное просиживание в соцсетях по 2,5-3 часа в день может быстро сформировать зависимость от виртуального общения, особенно у подростков.

Так, опрос в Германии с участием более тысячи людей в возрасте от 12 до 17 лет показал, что каждый третий сидит в интернете для того, "чтобы не думать о неприятных вещах". А это уже может свидетельствовать о зависимости.

Фото: iStock
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Кроме того, 14% добровольцев признались, что не могут прекратить пользоваться соцсетями, а еще 13% заявили, что чувствуют себя несчастными, если вдруг лишаются возможности поболтать в чатах.

По словам психиатра больницы Святого Иосифа (Alexianer St. Joseph-Krankenhaus) в Берлин-Вайсензее доктора наук Ириса Хаута, родителям стоит насторожиться, если ребенок сидит в интернете более двух часов в день, пренебрегает школой, становится малообщительным в реальной жизни и апатичным.

"Суперпозитивная презентация" многих постов пользователей в итоге приводит к фрустрации и разочарованию в нецифровом мире, пояснил Хауст РИА Новости. Отсюда - депрессии, вплоть до полного разочарования в жизни.

Общество Здоровье Общество СМИ и соцсети
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