Названы основные признаки зависимости от соцсетей

Специалисты считают, что ежедневное просиживание в соцсетях по 2,5-3 часа в день может быстро сформировать зависимость от виртуального общения, особенно у подростков.

Так, опрос в Германии с участием более тысячи людей в возрасте от 12 до 17 лет показал, что каждый третий сидит в интернете для того, "чтобы не думать о неприятных вещах". А это уже может свидетельствовать о зависимости.

Кроме того, 14% добровольцев признались, что не могут прекратить пользоваться соцсетями, а еще 13% заявили, что чувствуют себя несчастными, если вдруг лишаются возможности поболтать в чатах.

По словам психиатра больницы Святого Иосифа (Alexianer St. Joseph-Krankenhaus) в Берлин-Вайсензее доктора наук Ириса Хаута, родителям стоит насторожиться, если ребенок сидит в интернете более двух часов в день, пренебрегает школой, становится малообщительным в реальной жизни и апатичным.

"Суперпозитивная презентация" многих постов пользователей в итоге приводит к фрустрации и разочарованию в нецифровом мире, пояснил Хауст РИА Новости. Отсюда - депрессии, вплоть до полного разочарования в жизни.