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04.02.2019 17:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Башмет о пожаре на Никитском бульваре: В квартире был сумасшедший огонь

Текст: Сергей Бабкин

Выдающийся российский музыкант Юрий Башмет рассказал телеканалу "Россия 24" о крупном пожаре в доме, где живет его дочь Ксения.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Чем знаменит дом №12 на Никитском бульваре, где произошел пожар

В момент пожара в квартире находилась Ксения Башмет с сыном и его няней. Произошедшее стало для них полнейшей неожиданностью. Первой огонь заметила няня.

"Дочь не уверена, что пожар начался именно в ее квартире, - рассказал маэстро. - Это был какой-то кошмар, раздавались хлопки, все падало, огонь сумасшедший!".

Напомним, что жертвами пожара в элитном доме № 12 на Никитском бульваре стали семь человек. Двое пострадавших находится в НИИ Склифосовского, им оказывают всю необходимую помощь.

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