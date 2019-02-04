Башмет о пожаре на Никитском бульваре: В квартире был сумасшедший огонь

Выдающийся российский музыкант Юрий Башмет рассказал телеканалу "Россия 24" о крупном пожаре в доме, где живет его дочь Ксения.

В момент пожара в квартире находилась Ксения Башмет с сыном и его няней. Произошедшее стало для них полнейшей неожиданностью. Первой огонь заметила няня.

"Дочь не уверена, что пожар начался именно в ее квартире, - рассказал маэстро. - Это был какой-то кошмар, раздавались хлопки, все падало, огонь сумасшедший!".

Напомним, что жертвами пожара в элитном доме № 12 на Никитском бульваре стали семь человек. Двое пострадавших находится в НИИ Склифосовского, им оказывают всю необходимую помощь.