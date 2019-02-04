Найдено тело седьмого погибшего при пожаре в центре Москвы

При разборе завалов "звездного дома" в центре Москвы найдено тело седьмого погибшего. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что при пожаре в доме N12 на Никитском бульваре погибли шесть человек. Личности устанавливаются, один из погибших, скорее всего, несовершеннолетний, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве. На месте происшествия находится и.о. главы следственного управления Андрей Стрижов, он лично координирует работу.

В свою очередь в пресс-службе департамента культурного наследия "РГ" подтвердили, что дом N12 носил охранный статус как выявленный объект. Известно, что в здании обрушились перекрытия между 5 и 6 этажами. Мосгорнаследие уточняет у столичного управления МЧС информацию о возможных причинах пожара и ущербе, нанесенном историческому зданию.