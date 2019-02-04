Число жертв пожара в центре Москвы возросло до шести

Количество жертв крупного пожара в центре Москвы выросло до шести.

Как заявила "Интерфаксу" официальный представитель ГСУ СК столицы Юлия Иванова, среди погибших - один ребенок.

В пресс-службе ГУ МЧС столицы "РГ" сообщили, что сейчас на месте работают следователи.

В ходе осмотра места происшествия сначала были обнаружены четверо погибших, а теперь стало известно, что в списках жертв уже шестеро. Тела были найдены под завалами.

Пока фамилии пострадавших и погибших не называются. Как стало известно "РГ", заслуженная артистка Ингеборга Дапкунайте, проживающая здесь, не пострадала. По словам артистки, она и ее сын не пострадали.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту гибели людей при пожаре на Никитском бульваре.