Новости

В Башкирии четыре человека погибли в ДТП с грузовиком 08:40
Четыре человека погибли при пожаре в центре Москвы 08:23
Три человека погибли при пожаре в селе Забайкалья 08:13
Венесуэла готова ответить на военное вмешательство США 08:07
На Украине рассказали об "обмане Запада" 07:38
Компании Tesla грозит банкротство через месяц 07:26
В ФРГ предложили пустить на военные объекты США в Европе инспекторов из РФ 07:21
Немецкий онколог назвал лучший способ профилактики рака 06:09
Жители Хабаровского края нашли у автотрассы мертвого тигра 06:06
В Астане пятеро детей погибли при пожаре в частном доме 05:50
СМИ: Трамп объявит своих кандидатов на ряд постов в Пентагоне 05:39
На Камчатке трехлетняя девочка упала в канализационный колодец 05:27
Израиль начал строительство бетонной стены на границе с сектором Газа 04:49
Лодка с мигрантами затонула у Багамских островов 04:45
Два человека погибли при пожаре в частном доме во Владивостоке 04:32
Ученые: В Великобритании фиш-энд-чипс готовят из мяса вымирающих акул 04:15
Самолет упал на жилой район в США 03:41
Число жертв пожара в центре Москвы выросло до двух 03:36
Ирак подготовит проект разрыва соглашения по безопасности с США 03:28
Площадь пожара в центре Москвы выросла в 10 раз 03:13
В центре Москвы загорелся старинный дом: есть пострадавшие 02:45
Один человек погиб при пожаре в центре Москвы 02:39
Вандалы разрисовали здание консульства Венесуэлы в Гамбурге 01:53
Перевозивший игрока "Кардиффа" самолет найден на дне Ла-Манша 01:28
Вашингтон направит на границу с Мексикой дополнительные силы 00:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему гиперзвуковой "Авангард" неуязвим для любой ПРО
Почему гиперзвуковой "Авангард" неуязвим для любой ПРО
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
04.02.2019 08:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Четыре человека погибли при пожаре в центре Москвы

Текст: Сергей Бабкин

Во время пожара в центре Москвы погибли четыре человека и двое пострадали. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

Два человека погибли при пожаре в частном доме во Владивостоке

Напомним, что пожар произошел минувшей ночью в доме №12 на Никитском бульваре. Пламя быстро распространялось по деревянным перекрытиям. Из-за этого площадь пожара увеличилась до 2 тысяч квадратных метров. Пожарным удалось спасти более 40 человек, в том числе семей с детьми. К утру пламя потушили.

Ранее "РГ" сообщала, что дом является выявленным объектом культурного наследия. Сейчас в доме расположены рестораны и более 100 жилых элитных квартир.

Происшествия ЧП Пожары Правительство МЧС Филиалы РГ Столица ЦФО Москва РГ-Видео РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Четыре человека погибли при пожаре в центре Москвы
Венесуэла готова ответить на военное вмешательство США
На Украине рассказали об "обмане Запада"
Ирак подготовит проект разрыва соглашения по безопасности с США
В ФРГ предложили пустить на военные объекты США в Европе инспекторов из РФ