Четыре человека погибли при пожаре в центре Москвы

Во время пожара в центре Москвы погибли четыре человека и двое пострадали. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

Напомним, что пожар произошел минувшей ночью в доме №12 на Никитском бульваре. Пламя быстро распространялось по деревянным перекрытиям. Из-за этого площадь пожара увеличилась до 2 тысяч квадратных метров. Пожарным удалось спасти более 40 человек, в том числе семей с детьми. К утру пламя потушили.

Ранее "РГ" сообщала, что дом является выявленным объектом культурного наследия. Сейчас в доме расположены рестораны и более 100 жилых элитных квартир.