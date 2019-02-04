Площадь пожара в центре Москвы выросла в 10 раз

Площадь пожара в историческом доме в центре Москвы увеличилась в 10 раз и сейчас составляет около 2 тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС столицы.

По предварительным данным, огонь интенсивно распространяется по деревянным перекрытиям. Пламя перекинулось с четвертого этажа на пятый.

На место прибыла пожарно-спасательная лаборатория, специалисты измеряют содержание вредных веществ в воздухе. Пока никаких превышений не обнаружено.

В результате пожара на Никитском бульваре, 12 один человек погиб и трое пострадали. Как уточняет РИА Новости, один из спасенных - в тяжелом состоянии. Тушение пожара продолжается.

Отметим, что дом №12 на Никитском бульваре носит статус объекта культурного наследия и внесен в соответствующий реестр. Здание было построено в 1912 году для служащих Московской конторы Государственного банка. В доме находятся рестораны и около 100 жилых квартир.