После пожара в "звездном доме" в Москве возбуждено уголовное дело

Столичное ГСУ СК возбудило уголовное дело после гибели четырех человек при пожаре в элитном доме в центре Москвы.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Тела погибших были обнаружены во время тушения дома №12 на Никитском бульваре. В первую очередь будет установлена причина ЧП и обстоятельства пожара.

Ранее "РГ" писала, что во время ночного пожара погибли четверо жильцов дома. В нем кроме обычных состоятельных людей квартиры купили и звезды искусства: в том числе, Ксения Башмет и Ингеборга Дапкунайте.