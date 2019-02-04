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04.02.2019 10:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

После пожара в "звездном доме" в Москве возбуждено уголовное дело

Текст: Сергей Бабкин
Столичное ГСУ СК возбудило уголовное дело после гибели четырех человек при пожаре в элитном доме в центре Москвы.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Тела погибших были обнаружены во время тушения дома №12 на Никитском бульваре. В первую очередь будет установлена причина ЧП и обстоятельства пожара.

Ранее "РГ" писала, что во время ночного пожара погибли четверо жильцов дома. В нем кроме обычных состоятельных людей квартиры купили и звезды искусства: в том числе, Ксения Башмет и Ингеборга Дапкунайте.

Три человека погибли при пожаре в селе Забайкалья
Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Столица ЦФО Москва РГ-Фото
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