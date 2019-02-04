В сгоревшем доме в центре Москвы жили российские звезды

Сгоревший в центре Москвы дом оказался "звездным": по данным телеканала "360", собственниками квартир были известные деятели искусства.

Так, одной из квартир владеет дочь Юрия Башмета, Ксения. Она тоже музыкант и работает в столичной консерватории недалеко от дома, на Большой Никитской улице. По предварительным данным, Ксения Башмет не пострадала.

Отмечается, что квартирами в доме владеют также художник Никас Сафронов и актриса Ингеборга Дапкунайте.

Отметим, что в результате пожара погибли четыре человека, двое пострадали и были доставлены в больницы.

