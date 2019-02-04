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04.02.2019 19:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число жертв пожара в центре Москвы увеличилось до восьми

Текст: Сергей Бабкин

При разборе завалов на месте крупного пожара в центре Москвы найдено тело восьмого погибшего. Об этом сообщила представитель Главного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Как передает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах, это ребенок пяти-шести лет.

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Тело погибшего сильно обгорело, поэтому личность ребенка сразу не удалось установить. В общей сложности количество погибших во время пожара достигло восьми.

Несколько часов назад в одном из сгоревших помещений дома № 12 на Никитском бульваре было обнаружено тело еще одного ребенка.

По указанию главы Следственного комитета Александра Бастрыкина к расследованию уголовного дела о гибели людей при пожаре подключились самые опытные криминалисты центрального аппарата СК.

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