Москвичи потратили на покупку авто 420 миллиардов рублей

В 2018 году на столичном авторынке на покупку новых легковых автомобилей было потрачено 420,6 миллиарда рублей. Львиная доля от этой суммы ушла на покупку машин класса SUV (265,7 миллиарда). Меньше всего денег москвичи потратили на автомобили А-сегмента (1,07 миллиарда рублей).

Как уточняет агентство "Автостат Инфо", в пятерку автомобилей с самыми высокими показателями выручки с продаж вошел обновленный Volkswagen Tiguan (в прошлом году в столице приобрели 6 387 кроссоверов на 11,6 миллиарда рублей), а также четыре модели Mercedes: S-Класса (1324 автомобиля на 10,7 миллиарда), GLE-Класса (2 186 штук, 10,4 миллиарда рублей), GLС-Класса (2 701 единица, 9,6 миллиарда) и E-Класса (2 573 автомобиля, 9,2 миллиарда рублей).

В Топ-10 также входят Toyota Camry (5 434 штук, 9,2 миллиарда), Skoda Octavia (7312 единиц, 8,8 миллиарда), Nissan X-Trail (5 167 автомобилей, 8,5 миллиарда), Hyundai Creta (7 837 штук, 8,3 миллиарда) и Volkswagen Polo (10 658 авто, 8,1 миллиарда).