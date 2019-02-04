Появилось видео с места гибели восьми человек при пожаре в Москве

Следственный комитет в своем официальном YouTube опубликовал оперативное видео с места гибели восьми человек при пожаре в центре Москвы.

Криминалисты СК вместе с врачами и пожарными осматривают комнаты метр за метром. На кадрах видно, что квартиры практически полностью выгорели. Уцелели лишь некоторые предметы обстановки.

Чтобы нормально осмотреть место ЧП, в подъезде пришлось установить генератор и организовать временное освещение. Осмотр завалов продолжается.

Ранее "РГ" писала, что на месте пожара были найдены тела шестерых взрослых и двоих детей примерно 5-6 лет. Возбуждено уголовное дело, в расследовании участвуют сотрудники центрального аппарата СК.