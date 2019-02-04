Под Владимиром возбудили дело о смертельном ДТП

Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с тремя погибшими на трассе М7 "Волга" во Владимирской области.

Напомним, ДТП на 214-м километре федеральной трассы М-7 "Волга" произошло в ночь с 3 на 4 февраля в Судогорском районе. В результате столкновения пассажирского автобуса Mercedes и КамАЗа не менее шести человек пострадали, трое погибли.

- ОМВД России по Судогодскому району возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - сообщает облпрокуратура.

После трагедии прокуратура организовала на всей территории области проверку соблюдения требований безопасности при осуществлении пассажирских перевозок, комплекс мероприятий находится на контроле у прокурора области.

По уточненным данным, все пострадавшие - взрослые, их экстренно доставили в больницу скорой медицинской помощи областного центра.

- По информации главного врача БСМП Евгения Яскина, один из пострадавших к 7.30 утра был прооперирован, еще один - готовился к операции. Прогноз их состояния, по оценкам врачей, - благоприятный, - говорится в сообщении областных властей.

Остальные четверо пострадавших получили ушибы и вывихи, в оперативном вмешательстве они не нуждаются. Власти заверили, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

В последние дни в регионах ЦФО произошло резкое ухудшение погодных условий: прошли обильные снегопады, на дорогах ухудшилась видимость.