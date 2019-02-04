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04.02.2019 15:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Следователи вошли в сгоревший "звездный дом" в Москве

Текст: Сергей Бабкин

Сотрудники ГСУ СК по Москве вошли в дом № 12 на Никитском бульваре, где минувшей ночью произошел крупный пожар. Как передает ТАСС с места происшествия, пожарные установили в подъезде генераторы и осветительные приборы для нормальной работы оперативников и криминалистов.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Чем знаменит дом №12 на Никитском бульваре, где произошел пожар

Пока целиком сгоревший дом осмотреть не удастся. Сайт KP.Ru сообщает, что в одном из подъездов по колено стоит вода. Необходимо вначале откачать ее, чтобы можно было спокойно войти в помещения и приступить к осмотру. Только после этого можно будет назвать хотя бы предварительные версии ЧП.

Пока можно говорить только о том, что разрушились старые деревянные перекрытия между 5 и 6 этажами. Однако сложно сказать, было ли это следствием возможной перепланировки. Как рассказали "РГ" в пресс-службе столичной Мосжилинспекции, за последние годы ни одной жалобы на незаконную перепланировку от жильцов не поступало. Заявки на эти работы поступали, многие проекты получали одобрение.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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