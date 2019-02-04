Следователи вошли в сгоревший "звездный дом" в Москве

Сотрудники ГСУ СК по Москве вошли в дом № 12 на Никитском бульваре, где минувшей ночью произошел крупный пожар. Как передает ТАСС с места происшествия, пожарные установили в подъезде генераторы и осветительные приборы для нормальной работы оперативников и криминалистов.

Пока целиком сгоревший дом осмотреть не удастся. Сайт KP.Ru сообщает, что в одном из подъездов по колено стоит вода. Необходимо вначале откачать ее, чтобы можно было спокойно войти в помещения и приступить к осмотру. Только после этого можно будет назвать хотя бы предварительные версии ЧП.

Пока можно говорить только о том, что разрушились старые деревянные перекрытия между 5 и 6 этажами. Однако сложно сказать, было ли это следствием возможной перепланировки. Как рассказали "РГ" в пресс-службе столичной Мосжилинспекции, за последние годы ни одной жалобы на незаконную перепланировку от жильцов не поступало. Заявки на эти работы поступали, многие проекты получали одобрение.