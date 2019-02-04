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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Спортклуб, дети из которого попали в ДТП под Калугой, не имел лицензии

Текст: Елена Шулепова (Калуга)

Клуб в городе Ярцево Смоленской области, дети из которого попали в ДТП по дороге в Калугу, не имел лицензии. Это выявила проверка, проведенная по поручению прокурора Смоленской области Евгения Полонского, сообщил "РГ"старший помощник прокурора Александр Боровиков.

Фото: РИА Новости
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Прокурорская проверка проводилась на предмет соблюдения требований законодательства об организации пассажирских перевозок, а также в сфере дополнительного образования. Выяснилось, что АНО "Спортивный клуб "Вертим" предоставлял широкий спектр образовательных услуг. В том числе при нем работал народный эстрадно-хореографический ансамбль "Колибри", который приласили в Калугу на фестиваль "Жемчужина талантов" (международный фестиваль, помогающий выявлять особенно одаренных детей).

- Занятия с детьми хореографией лицензии не требуют, но данный клуб предоставлял широкий спектр образовательных услуг, в том числе обучение иностранным языкам и другие виды дополнительного образования, - пояснил Александр Боровиков. - Однако за получением лицензии на право осуществления образовательной деятельности владельцы клуба в департамент по образованию и науке не обращались.

Также прокурорская проверка выявила, что перевернувшийся автобус был 1989 года выпуска. Это противоречит существующему законодательству: транспорт для перевозки детей должен быть не старше десяти лет.

Напомним, автобус с детьми накануне по дороге из Ярцево в Калугу съехал в кювет и перевернулся. В результате погибли три девочки 7 и 8 лет и четверо женщин. Медицинская помощь потребовалась 38 пассажирам - 27 детям и 11 взрослым. В настоящее время 12 человек еще находятся в больницах Калуги.

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