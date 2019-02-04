Спортклуб, дети из которого попали в ДТП под Калугой, не имел лицензии

Клуб в городе Ярцево Смоленской области, дети из которого попали в ДТП по дороге в Калугу, не имел лицензии. Это выявила проверка, проведенная по поручению прокурора Смоленской области Евгения Полонского, сообщил "РГ"старший помощник прокурора Александр Боровиков.

Прокурорская проверка проводилась на предмет соблюдения требований законодательства об организации пассажирских перевозок, а также в сфере дополнительного образования. Выяснилось, что АНО "Спортивный клуб "Вертим" предоставлял широкий спектр образовательных услуг. В том числе при нем работал народный эстрадно-хореографический ансамбль "Колибри", который приласили в Калугу на фестиваль "Жемчужина талантов" (международный фестиваль, помогающий выявлять особенно одаренных детей).

- Занятия с детьми хореографией лицензии не требуют, но данный клуб предоставлял широкий спектр образовательных услуг, в том числе обучение иностранным языкам и другие виды дополнительного образования, - пояснил Александр Боровиков. - Однако за получением лицензии на право осуществления образовательной деятельности владельцы клуба в департамент по образованию и науке не обращались.

Также прокурорская проверка выявила, что перевернувшийся автобус был 1989 года выпуска. Это противоречит существующему законодательству: транспорт для перевозки детей должен быть не старше десяти лет.

Напомним, автобус с детьми накануне по дороге из Ярцево в Калугу съехал в кювет и перевернулся. В результате погибли три девочки 7 и 8 лет и четверо женщин. Медицинская помощь потребовалась 38 пассажирам - 27 детям и 11 взрослым. В настоящее время 12 человек еще находятся в больницах Калуги.