В больницах Калуги рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом

После ДТП с автобусом под Калугой на стационарном лечении в больницах областного центра находятся пятеро взрослых и восемь детей. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Константин Баранов на совещании в областном правительстве.

Все пострадавшие дети имеют травмы средней степени тяжести. По словам Баранова, ухудшения динамики в их состоянии не наблюдается. Все необходимое для оказания медицинской помощи в Калужской области имеется, сообщил министр.

Напомним, накануне около 9 утра автобус, в котором ехали дети из Ярцево Смоленской области в Калугу, перевернулся на трассе в Юхновском районе. Машины скорой помощи прибыли на место через 25 минут. Всего на месте работало 22 машины скорой помощи.

Медицинская помощь потребовалась 38 пассажирам, в том числе 27 детям и 11 взрослым. Первоначально тринадцать человек с не очень тяжелыми травмами были направлены в Юхновскую районную больницу. Еще 18 - в областную детскую больницу и семеро - в клиническую областную.

В тот же день в Калугу приехала бригада столичных медиков во главе замминистра здравоохранения РФ Сергеем Караваевым. Все пострадавшие были переведены в больницы областного центра. Сейчас в Юхновской ЦРБ пострадавших в этом ДТП нет.

В аварии погибли семь человек, в том числе трое детей. Погибшие ехали в задней части автобуса.