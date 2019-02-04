В Смоленске выясняют, почему в Гжати погибла рыба

На утро вторника, 5 февраля, в Смоленском управлении Росприроднадзора назначено экстренное совещание: эксперты мобильной лаборатории, выезжавшие на место ЧП в Гагаринской район, должны представить результаты экспресс-анализа проб из реки Гжать и ее притоков. В частности, из небольшой речушки Овсянка, куда выводятся промышленные стоки завода "ЭггерДревПродукт", а затем попадают в ту же Гжать.

Именно на Овсянку, как на причину аномального загрязнения реки Гжать, приведшей к гибели всего живого в ней на протяжение многих километров, указывают рыбаки, местные жители и добровольцы-экологии, к которым теперь вольно или невольно вынуждены присоединиться местные власти и представители надзорных органов.

А ведь рыбаки почуяли неладное еще дней 8-10 назад, когда сверху по реке от самого Гагарина пошел "дохляк". Но чиновники от первых сигналов отмахнулись, а местный рыбнадзор и вовсе заявил, что это-де провокация: "Тем, кому не дают браконьерить, специально дохлой рыбы подкинули…". У людей, что на этой реке родились и успели состариться, в ответ просто слов не осталось - одни междометия.

А случилось, напомним, следующее. На реке Гжать, которая впадает в Вазузу, а последние сорок лет вместе с нею питает Вазузскую гидротехническую систему (ВГТС) с плотиной у города Зубцов Тверской области, с конца декабря и почти весь январь активно клевала поднявшаяся из водохранилища рыба: плотва, окунь, лещ, судак, щука… А потом - как отрезало.

Через день-другой недоумевающие рыбаки стали выдергивать со дна дохлых окуней. В последних числах января у моста через Гжать в селе Пречистое, где во льду образовалось несколько промоин, местные жители и рыбаки обнаружили скопление мертвой рыбы. Стали шарить по дну - сплошной "дохляк". Невдалеке нашли даже мертвого бобра. Сообщения и об этой аномалии и видео появились в Сети. Тут же стали строить догадки - кто и чем отравил реку.

В числе потенциальных виновников называли канализацию Гагарина с ее ненадежными очистными сооружениями, а также крупные предприятия на северной и северо-западной окраинах города - две очереди комбината "ЭггерДревПродукт", производственные цеха ООО "Гагарин - Останкино" (филиал Останкинского мясоперерабатывающего комбината) и недавно открытый завод компании "Мустанг Технологии Кормления" по производству комбикормов, кормовых добавок и прочей субпродукции для животноводства. Круг подозреваемых сузился, когда в пятницу 1 февраля присланная из Смоленска мобильная лаборатория взяла пробы воды и льда в критических точках.

По словам главы Ашковского сельского поселения Андрея Азарова, который участвовал в этом объезде, при заборе проб после очистных сооружений города, ничего аномального не обнаружилось. А вот в реке Овсянка, куда выведены промстоки одного только завода "ЭггерДревПродукт", уже и запах, и цвет, и температура стоков просто "кричали" о запредельном присутствии химических загрязнителей.

Однако на сам завод, за проходную, инспекторов-экологов и лаборантов пускать категорически не желали. Как рассказал "РГ" директор управления эксплуатации водохранилищ ВГТС Александр Орлов, наблюдавший всю эту ситуацию, только после телефонного вмешательства Татьяны Митрофановой, которая руководит в Смоленске региональным отделом Федерального агентства водных ресурсов, на территорию частного бизнеса пропустили слуг государевых. В телефонном разговоре со мной Татьяна Владимировна этот факт подтвердила, обещала детально во всем разобраться, под сукно никаких фактов не прятать, а все предать огласке. Именно она и сообщила, что на утро 5 февраля начальник Смоленского областного управления Росприроднадзора Владимир Северинов наметил межведомственное совещание, куда позвали всех контролеров и проверяющих.

Я в ответ рассказал о том, что увидел собственными глазами, когда всего через сутки вместе с коллегой Павлом Григорьевым из Гагарина и другими неравнодушными людьми побывал в тех же точках и пообщался с жителями в селе Пречистое. Об этом - в публикуемых сегодня видеосюжетах.

О том, что зафиксировали и к каким выводам пришли специалисты Росприроднадзора, и согласятся ли с ними в инспекции рыбнадзора, надеемся узнать уже во вторник, 5 февраля, и обязательно расскажем в ближайших выпусках "Российской газеты".