Viber 10 получил новый дизайн и стал более безопасным

Мессенджер Viber обновился до 10 версии и обзавелся новыми функциями.

Новый дизайн: вкладка чатов и вызовов. Фото: Viber

Во-первых, обновился интерфейс приложения, который стал более интуитивно понятным, - теперь все личные и групповые чаты, чат-боты и любимые сообщества доступны в главном списке диалогов, так что все всегда под рукой. Изменился и экран вызовов: последние вызовы, список контактов, а также управление звонками Viber Out сгруппированы на одной вкладке.

Кроме того, теперь к текущему вызову можно подключить новых собеседников и общаться одновременно с пятью пользователями. Пока функция доступна для аудиозвонков, но в ближайшее время такие же возможности появится и в видеозвонках. Разработчики обещают и увеличение числа собеседников.

Также, как отметили гендиректор Viber Джамел Агауа, сохранность персональных данных являетcя приоритетом компании, поэтому все виды сообщений в мессенджере получили полное сквозное шифрование.

Кстати, в Viber 10 появились чаты со скрытыми номерами. Пользователи теперь могут общаться, не обмениваясь телефонными номерами. Это значит, что незнакомый человек, случайный пользователь или мошенник не получит данных о вашем номере, а ваши персональные данные не окажутся под угрозой.

Viber 10 будет доступен для скачивания в App Store или Google Play Store в ближайшие дни.