Цеповяз переведен из амурской колонии в СИЗО Хабаровска

Член "банды Цапков" Вячеслав Цеповяз переведен на время проведения следственных действий из колонии в Амурской области в СИЗО Хабаровска.

Об этом со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах региона сообщает РИА Новости.

Согласно появившейся информации, Вячеслав Цеповяз был переведен в следственный изолятор Хабаровска еще в январе. Впрочем, в регуправлении ФСИН не стали комментировать ситуацию.

Сообщается, что перевод связан с проведением следственных действий в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий. Напомним, оно было возбуждено в ноябре 2018 года по части 1 статьи 286 УК РФ после того, как в интернете появились фотографии Цеповяза. Осужденный позировал с мобильным телефоном в руках за столом, накрытым деликатесами. Следователи считают, что сотрудниками колонии "в интересах Вячеслава Цеповяза совершались действия, явно выходящие за пределы их полномочий".