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04.02.2019 14:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Цеповяз переведен из амурской колонии в СИЗО Хабаровска

Текст: Денис Передельский

Член "банды Цапков" Вячеслав Цеповяз переведен на время проведения следственных действий из колонии в Амурской области в СИЗО Хабаровска.

Об этом со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах региона сообщает РИА Новости.

На сотрудников колонии, где отбывает срок Цеповяз, завели новое дело

Согласно появившейся информации, Вячеслав Цеповяз был переведен в следственный изолятор Хабаровска еще в январе. Впрочем, в регуправлении ФСИН не стали комментировать ситуацию.

Сообщается, что перевод связан с проведением следственных действий в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий. Напомним, оно было возбуждено в ноябре 2018 года по части 1 статьи 286 УК РФ после того, как в интернете появились фотографии Цеповяза. Осужденный позировал с мобильным телефоном в руках за столом, накрытым деликатесами. Следователи считают, что сотрудниками колонии "в интересах Вячеслава Цеповяза совершались действия, явно выходящие за пределы их полномочий".

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область ДФО Хабаровский край Хабаровск
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