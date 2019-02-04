На Сахалине смартфон взорвался во время урока

У сахалинской школьницы взорвался смартфон Xiaomi. Случилось это прямо во время урока.

Как сообщает издание Sakhalin.info, во время занятий в классе раздался громкий хлопок. Открытого огня не было, но помещение наполнил запах горелой пластмассы. Всех учеников вывели из класса. Во время инцидента смартфон лежал на парте, поэтому никто не пострадал.

По словам владелицы, устройство начало сильно греться за день до взрыва. Однако девочка не придала особого значения нагреву смартфона.

В свою очередь Xiaomi после инцидента заявила, что подарит школьнице новый смартфон взамен испортившегося. Специалисты в то же время выясняют причины происшествия. Какая именно модель смартфона стала причиной инцидента, неизвестно.