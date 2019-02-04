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04.02.2019 10:30
Рубрика: Digital
Проект: В регионах

На Сахалине смартфон взорвался во время урока

Текст: Владимир Болотин
У сахалинской школьницы взорвался смартфон Xiaomi. Случилось это прямо во время урока.
Фото: sakhalin.info Фото: sakhalin.info
Фото: sakhalin.info

Как сообщает издание Sakhalin.info, во время занятий в классе раздался громкий хлопок. Открытого огня не было, но помещение наполнил запах горелой пластмассы. Всех учеников вывели из класса. Во время инцидента смартфон лежал на парте, поэтому никто не пострадал.

Самый необычный смартфон Samsung случайно показали на видео

По словам владелицы, устройство начало сильно греться за день до взрыва. Однако девочка не придала особого значения нагреву смартфона.

В свою очередь Xiaomi после инцидента заявила, что подарит школьнице новый смартфон взамен испортившегося. Специалисты в то же время выясняют причины происшествия. Какая именно модель смартфона стала причиной инцидента, неизвестно.

Digital Гаджеты Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область
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