Lada Vesta подешевела в начальных комплектациях

АвтоВАЗ пересмотрел цены на семейство Lada Vesta в сторону понижения. Сделать флагманскую модель доступнее удалось путем внедрения новых базовых комплектаций седана Vesta, универсала Vesta SW и универсала повышенной проходимости Lada Vesta SW Cross. В среднем семейство Vesta стало доступнее на сумму от 20 до 51 тысячи рублей.

Самой доступной после пересмотра цен стала Vesta в кузове седан. Цены на начальную комплектацию Standard "четырехдверки" с 1,6-литровым бензиновым мотором и 5-ступенчатой "механикой" начинаются с отметки 594 900 рублей (минус 20 000 рублей в сравнении с предыдущей конфигурацией).

При этом наиболее дешевая Vesta, как и прежде, совсем не "голая". В базу включены два "айрбега", система ЭРА-ГЛОНАСС, ESC, руль, регулирующийся в двух плоскостях, обогрев внешних зеркал, аудиоподготовка и стальные 15-дюймовые диски, передние электростеклоподъемники.

Стоимость седана LADA Vesta в комплектации Standard начинается от 594 900 рублей, что на 20 000 рублей доступнее предыдущей конфигурации. Как и прежде, в оснащение базового садана Vesta не включен кондиционер, и его нельзя заказать для этой комплектации даже за доплату.

Самый доступный универсал Vesta SW отныне можно приобрести в начальной комплектации Classic с пакетом Start (раньше базовым было исполнение Comfort). Такому автомобилю по умолчанию положены два "айрбега", система ЭРА-ГЛОНАСС, ESC, руль, регулирующийся в двух плоскостях, обогрев внешних зеркал, аудиоподготовка и стальные 15-дюймовые диски, передние электростеклоподъемники. Плюс к этому в штатное оснащение самого доступного универсала Vesta SW включены кондиционер, подогрев передних сидений, охлаждаемый вещевой ящик, рейлинги на крыше и спойлер.

Vesta SW Classic с пакетом Start оценен в 676 900 рублей (минус 28 000 рублей).

Наконец, Vesta SW Cross обогатилась новой базовой комплектацией Comfort (раньше модель была доступна только в щедром исполнении Luxe). За такой автомобиль дилеры попросят 779 900 рублей (на 25 000 рублей меньше, чем в предыдущей базовой конфигурации). Штатно для такого автомобиля предлагаются два "айрбега", дисковые тормоза задних колес, система ЭРА-ГЛОНАСС, ESC, кондиционер, руль, регулируемый в двух плоскостях, подогрев передних сидений, электропривод и обогрев внешних зеркал, центральный подлокотник с боксом, задний парктроник, датчики дождя и света, круиз-контроль, аудиосистема и 17-дюймовые легкосплавные диски. Иными словами, оснащение универсала повышенной проходимости осталось очень щедрым при значительном снижении базовой цены.