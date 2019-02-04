В Башкирии уволили полицейского, скинувшего со скамейки пенсионера

Видеоролик из соцсетей, снятый почти два года назад, привел к увольнению полицейского, который скинул со скамейки лежащего на ней человека.

Как сообщили в Управлении на транспорте МВД РФ по Приволжскому федеральному округу, на основании выявленного в интернете видеоролика в отношении сотрудников линейного отдела полиции на станции Аксаково началась служебная проверка. Она установила, что видео сняли в марте 2017 года на железнодорожном вокзале поселка Раевский Альшеевского района. Неопрятный мужчина лежал в грязных ботинках на скамейке для сидения пассажиров. Полицейские несколько раз сделали ему замечание, но тот никак не отреагировал, после этого мужчину просто скинули со скамьи. Такое поведение стражей порядка в ведомстве посчитали некорректным.

В результате одного из полицейских уволили, а в отношении второго пока проводят служебную проверку, итоги которой направят в следственные органы. Есть вероятность, что его также уволят.