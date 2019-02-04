Военная прокуратура проверит заражение 26 суворовцев паразитами

Военная прокуратура проводит проверку по факту массового заражения ульяновских суворовцев эхинококкозом. Об этом "РГ" сообщил военный прокурор ульяновского гарнизона Максим Нечухаев.

- Нам поступило сообщение о данном инциденте. Организованы все необходимые надзорные мероприятия с привлечением специалистов разного профиля, в том числе представителей Главного военного медицинского управления, Роспотребнадзора. По результатам эпидемиологического расследования будут приняты меры прокурорского реагирования, при наличии на то оснований, - заявил Нечухаев.

Тем временем в Минобороны уверяют, что вспышка эхинококкоза не угрожает здоровью суворовцев.

- Никакой угрозы здоровью воспитанников Ульяновского суворовского военного училища, у которых были выявлены признаки паразитарного заболевания, а также распространения данного заболевания среди учащихся училища нет, - говорится в официальном сообщении ведомства. - Воспитанники получают необходимое медикаментозное лечение в полном объеме амбулаторно. Суворовцы будут находиться под постоянным наблюдением медиков до полного излечения. Все курсанты посещают занятия в обычном режиме.

Напомним, о массовой легочной патологии суворовцев стало известно в конце января после плановой флюорографии. Сначала заболевание обнаружили у 20 молодых людей. Было назначено внеплановое обследование всех воспитанников и сотрудников училища оказалось, которое продолжится до 6 февраля. В настоящее время диагноз официально подтвержден у 26 человек.