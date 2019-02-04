Врачи отказались выписывать нижегородца, делавшего кукол из трупов

Нижегородец, который делал из трупов девочек кукол, останется в психиатрической больнице. Врачи не поддержали свое ходатайство, о его переводе на амбулаторное лечение, которое они выдвинули в сентябре 2017 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ленинский районный суд Нижнего Новгорода.

По мнению врачей, на тот момент мужчина находился в состоянии стойкой лекарственной ремиссии. Прокуратура попросила провести экспертизу и выяснить, не опасен ли он для общества. Сегодня врачи сообщили об ухудшении здоровья нижегородца.

- Производство прекращено, Москвин продолжит лечиться в больнице, - подчеркнули в областной прокуратуре.

Напомним, мужчина раскапывал могилы девочек от 3 до 12 лет на территории Нижнего Новгорода, Москвы и Московской области и делал из них мумии. Для этого он использовал специальный состав из соли и воды. Сами тела прятал в тайниках около кладбищ.

Во время расследования мужчина сообщил, что изготавливал мумии, потому что хотел иметь дочь, а они, якобы, заменяли ее. Он считал их своими детьми и устраивал для них праздники. Ранее экспертиза выявила у мужчины психическое расстройство.