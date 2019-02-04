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04.02.2019 10:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Омском ввели режим ЧС после сокращения газа из-за морозов

Текст: Наталья Граф (Омск)

В городе Тара Омской области введен режим чрезвычайной ситуации. Из-за аномальных морозов на севере региона начались проблемы с газоснабжением.

Жителям Тары грозит отключение отопления.

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- Доводим до Вашего сведения, что в связи с аварийным понижением давления природного газа на участке добычи ОАО "Тевризнефтегаз" и понижением температуры воздуха, ТЭУ № 5 ОАО "Омскгазстройэксплуатация" вынужден произвести отключение отопления жилого помещения от природного газа всех потребителей, - сообщается на сайте правительства Омской области.

Местным жителям также напомнили о том, что они обязаны иметь альтернативные источники отопления - печки или электрокотлы.

- В настоящее время от газоснабжения отключают дома, где имеются резервные источники отопления, - сообщили "РГ" в ЕДДС Тарского района. - Проводится подворный обход. Жителям рекомендуют запастись углем и дровами. Если других источников отопления нет - необходимо слить воду из системы отопления и переехать в пункт временного размещения.

Как выяснилось, проблемы с газом имеются и в других северных районах. Из-за сильных морозов потребление газа в Тарском, Тевризском и Знаменском районах на севере области значительно выросло - в скважинах фиксируется резкое падение давления природного газа. В пятницу Знаменскую районную больницу в экстренном порядке перевели на отопление углем.

- В настоящее время прорабатываются различные варианты решения проблемы газоснабжения этих районов, все они требуют значительных вложений, данный вопрос имеет особую важность, поэтому допустить просчетов в его решении мы не можем, - пояснил заместитель министра промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области Игорь Лукьянов.

В Минпроме региона также отмечают, что ограничение подачи газа - временная мера на период морозов.

- Это позволит исключить вероятность аварийного отключения газоснабжения трех районов, сообщила "РГ" представитель Минпрома региона Анна Мушкачева.

Однако местные жители утверждают, что морозы здесь не причем. Перебои с поставками газом на севере региона наблюдаются уже на протяжении нескольких лет. Теврзиское газоконденсатное месторождение практически истощено, а альтернативных источников газа пока нет.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск
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