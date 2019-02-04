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04.02.2019 10:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Спасатели отыскали на Байкале катер, затонувший во время шторма

Текст: Екатерина Дементьева

Байкальские спасатели нашли катер "Скорпион", который пропал в ноябре прошлого года во время сильного шторма. Об этлм сообщили пресс-служба управления МЧС по Иркутской области.

Судно обнаружили на дне озера на глубине 215 метров недалеко от мыса Зундук Ольхонского района Иркутской области - примерно там оно и потерпело бедствие.

Фото: МЧС РФ
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Сначала катер засекли локатором, а затем спасатели спустили к нему телеуправляемый подводный аппарат "Falcon". С его помощью удалось разглядеть бортовой номер. Тем самым подтвердилась версия, что на дне - пропавший несколько месяцев тому назад "Скорпион".

Спасатели при помощи робота проверили рубку, палубу и дно вокруг затонувшего катера. Однако погибших обнаружить не удалось. Поднять катер пока невозможно. Сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России передали информацию в СУ СКР по Иркутской области и в Восточно-Сибирское речное пароходство.

Напомним, в конце ноября во время сильного шторма "Скорпион" опрокинулся и затонул. О бедствии один из пассажиров успел сообщить родственникам по телефону. Родные позвонили в МЧС, однако непогода и ночь серьезно осложнили спасательную операцию. Ни судна, ни людей обнаружить тогда не удалось. Позже на противоположном берегу пролива Малое море на берегу острова Ольхон местные жители нашли спасательные круги, газовый баллон и спасательный плот.

Чуть позднее волны вынесли тела двух человек, всего же на борту находилось четверо. Поиск пропавших людей продолжались около двух недель, но из-за сильных штормов и обледенения их пришлось приостановить. После того, как на Байкале установился лед, операция была возобновлена.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Восточная Сибирь Правительство МЧС СФО Иркутская область
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