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04.02.2019 12:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Омске суд обязал соседей демонтировать установленные видеокамеры

Текст: Наталья Граф (Омск)
Кировский районный суд города Омска признал незаконной установку видеокамер в подъезде жилого дома на улице Дианова.

За защитой своих прав в суд обратилась супружеская пара, проживающая в многоквартирном доме. Муж и жена пожаловались на соседей, установивших в коридоре на 9 этаже жилого дома видеонаблюдение. Истцы заявили, что письменного согласия на обработку собственных персональных данных, в том числе видеосъемку, запись и хранение видеоматериалов, не давали, а право на неприкосновенность частной жизни может быть ограничено только законом.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Вызванный в суд сосед пояснил, что действительно установил в подъезде три видеокамеры, одна из которых направлена на коридор, вторая - на лестничную клетку, с третьей просматривается пространство перед тамбуром. Система контроля видеокамер расположена в принадлежащей ему квартире. По словам ответчика, он сделал это из соображений безопасности и для блага всех жильцов, которым, кстати, не пришлось платить за это ни копейки. Плюс ко всему у него есть несовершеннолетние дети, за которых он беспокоится.

В судебном заседании просмотрели записи с установленных в подъезде видеокамер. В результате оказалось, что дверь квартиры истцов вообще не попадает в зону их видимости. Видеокамеры фиксируют только действия, происходящие на лестничной площадке, коридоре и пространстве перед тамбуром.

- Так как видеокамеры установлены в публичном месте и получают только тот объем информации, который доступен обычному наблюдателю, их установка не может нарушить право граждан на тайну личной жизни, - пояснил "РГ" представитель Кировского районного суда Артем Битехтин. - В связи с этим суд не находит оснований для удовлетворения требований о демонтаже видеокамер по указанному основанию и компенсации морального вреда.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Однако, как выяснилось, вопреки требованиям действующего законодательства, ответчик не получил согласия других собственников общедолевого имущества. Решение общего собрания суду предоставлено не было. В результате Кировский районный суд признал установку видеокамер незаконной.

- Судебные приставы помогли жителям Левобережья с защитой прав на неприкосновенность частной жизни, - сообщили "РГ" в УФССП России по Омской области. - Соседа обязали исполнить решение суда по демонтажу трех камер видеонаблюдения, установленных в одном из подъездов многоквартирного дома.

Между тем это уже не первый случай в Омской области, когда видеонаблюдение становится причиной раздора между соседями. Несмотря на то что записи с видеокамер нередко помогают найти подъездных воришек и хулиганов, многие омичи категорически против такой съемки. Горожане обращаются в суд с жалобами на любопытство соседей и требованием оградить их жизнь от прицела чужих видеокамер. К примеру, недавно суд обязал жителя Муромцевского района Омской области развернуть свои камеры таким образом, чтобы они не фиксировали то, что происходит на соседнем земельном участке.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск
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