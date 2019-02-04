В Омске суд обязал соседей демонтировать установленные видеокамеры

Кировский районный суд города Омска признал незаконной установку видеокамер в подъезде жилого дома на улице Дианова.

За защитой своих прав в суд обратилась супружеская пара, проживающая в многоквартирном доме. Муж и жена пожаловались на соседей, установивших в коридоре на 9 этаже жилого дома видеонаблюдение. Истцы заявили, что письменного согласия на обработку собственных персональных данных, в том числе видеосъемку, запись и хранение видеоматериалов, не давали, а право на неприкосновенность частной жизни может быть ограничено только законом.

Вызванный в суд сосед пояснил, что действительно установил в подъезде три видеокамеры, одна из которых направлена на коридор, вторая - на лестничную клетку, с третьей просматривается пространство перед тамбуром. Система контроля видеокамер расположена в принадлежащей ему квартире. По словам ответчика, он сделал это из соображений безопасности и для блага всех жильцов, которым, кстати, не пришлось платить за это ни копейки. Плюс ко всему у него есть несовершеннолетние дети, за которых он беспокоится.

В судебном заседании просмотрели записи с установленных в подъезде видеокамер. В результате оказалось, что дверь квартиры истцов вообще не попадает в зону их видимости. Видеокамеры фиксируют только действия, происходящие на лестничной площадке, коридоре и пространстве перед тамбуром.

- Так как видеокамеры установлены в публичном месте и получают только тот объем информации, который доступен обычному наблюдателю, их установка не может нарушить право граждан на тайну личной жизни, - пояснил "РГ" представитель Кировского районного суда Артем Битехтин. - В связи с этим суд не находит оснований для удовлетворения требований о демонтаже видеокамер по указанному основанию и компенсации морального вреда.

Однако, как выяснилось, вопреки требованиям действующего законодательства, ответчик не получил согласия других собственников общедолевого имущества. Решение общего собрания суду предоставлено не было. В результате Кировский районный суд признал установку видеокамер незаконной.

- Судебные приставы помогли жителям Левобережья с защитой прав на неприкосновенность частной жизни, - сообщили "РГ" в УФССП России по Омской области. - Соседа обязали исполнить решение суда по демонтажу трех камер видеонаблюдения, установленных в одном из подъездов многоквартирного дома.

Между тем это уже не первый случай в Омской области, когда видеонаблюдение становится причиной раздора между соседями. Несмотря на то что записи с видеокамер нередко помогают найти подъездных воришек и хулиганов, многие омичи категорически против такой съемки. Горожане обращаются в суд с жалобами на любопытство соседей и требованием оградить их жизнь от прицела чужих видеокамер. К примеру, недавно суд обязал жителя Муромцевского района Омской области развернуть свои камеры таким образом, чтобы они не фиксировали то, что происходит на соседнем земельном участке.