Новости

Вышел трейлер перезапуска "Сумеречной зоны" - от создателей "Прочь" 13:30
Прокуратура рассмотрит все версии гибели дятловцев, если будут зацепки 13:26
Ряд европейских стран признал Гуайдо временным президентом Венесуэлы 13:14
Стало известно имя нового президента Сальвадора 13:12
Lada Vesta подешевела в начальных комплектациях 13:06
Появился тизер третьего сезона "Рассказа служанки" 13:00
В комитет по здравоохранению Петербурга пришли следователи 12:57
В Башкирии полицейские сбросили пенсионера с вокзальной скамейки 12:46
Под Волгоградом водитель погиб при столкновении с деревом 12:45
В Астрахани сняли на видео мужчину, катавшегося на крыше автомобиля 12:42
Двух чиновников Иркутской области осудили на четыре года за взятку 12:37
Китайский ровер зафиксировал аномалию на "темной" стороне Луны 12:28
Для липецких УК примут стандарт работы из-за многотысячных жалоб 12:27
Под Новосибирском пассажирский автобус врезался в КамАЗ 12:27
Фото: У США появился розовый ядерный бомбардировщик 12:23
В Ингушетии археологи обнаружили древнюю ирригационную систему 12:16
НБКИ: 81 миллион заемщиков в РФ имеют высокий кредитный рейтинг 12:13
Видео: Бри Ларсон обещает "показать парням" в тизере "Капитана Марвел" 12:10
Прокуратура: Тела участников группы Дятлова могут быть эксгумированы 12:07
Названы лучшие направления для празднования Масленицы 12:04
В больницах Калуги рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом 12:03
СК заинтересовался травмой младенца в челябинской больнице 12:02
Задержанный на Чукотке американец вернулся домой 11:55
Военная прокуратура проверит заражение 26 суворовцев паразитами 11:55
Видео: тизер "Истории игрушек 4" представил новых героев 11:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем удивят россиян телеканалы на текущей неделе
Чем удивят россиян телеканалы на текущей неделе
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
04.02.2019 12:04
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы лучшие направления для празднования Масленицы

Текст: Алексей Михайлов
Фото: Виктор Драчев/ТАСС Фото: Виктор Драчев/ТАСС
Фото: Виктор Драчев/ТАСС

Санкт-Петербург вошел в топ-3 туристических направлений России для празднования Масленицы. Об этом сообщает аналитическое агентство "ТурСтат" по результатам своего исследования.

Фото: iStock
Названы самые популярные направления для отдыха зимой в России

В Северной столице 10 марта 2019 года пройдут народные гулянья "Шуми, Масленица!" на Елагином острове, праздник "Широкая Масленица" в Петропавловской крепости, гулянья запланирована и в других районах города. В программе всех праздников: ярмарочные ряды с блинами и товарами народного промысла, мастерские и зоны для мастер-классов и игр, концерт танцевальных и фольклорных коллективов города, русские забавы, веселые песни и хороводы, а в кульминации праздника - сжигание чучела Масленицы.

Среди регионов Северо-Запада, в рейтинг также попала Вологодчина, здесь главные торжества пройдут в поселке Семенково, где расположен областной архитектурно-этнографический музей. В рейтинге оказалась и Псковская область. Масленицу туристы проводят не только в самом Пскове, но и едут в Изборск, а также в Пушкинские горы.

Также в списке лучших регионов для празднования Масленицы оказалась Москва, Подмосковье, Ярославская, Владимирская, Нижегородская, Костромская области, а также Алтайский край.

Напомним, Масленичная неделя в 2019 году пройдет в России с 4 по 10 марта.

Экономика Туризм Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Столица СЗФО Санкт-Петербург ЦФО Москва ЦФО Ярославская область Развитие туризма в России
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД РФ: НАТО несет прямую ответственность за подрыв ДРСМД
Военная прокуратура проверит заражение 26 суворовцев паразитами
Появилось изображение российского гиперзвукового космического дрона
В США пять человек погибли при падении самолета на жилой дом
На Украине рассказали об "обмане Запада"