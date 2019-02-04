Названы лучшие направления для празднования Масленицы

Санкт-Петербург вошел в топ-3 туристических направлений России для празднования Масленицы. Об этом сообщает аналитическое агентство "ТурСтат" по результатам своего исследования.

В Северной столице 10 марта 2019 года пройдут народные гулянья "Шуми, Масленица!" на Елагином острове, праздник "Широкая Масленица" в Петропавловской крепости, гулянья запланирована и в других районах города. В программе всех праздников: ярмарочные ряды с блинами и товарами народного промысла, мастерские и зоны для мастер-классов и игр, концерт танцевальных и фольклорных коллективов города, русские забавы, веселые песни и хороводы, а в кульминации праздника - сжигание чучела Масленицы.

Среди регионов Северо-Запада, в рейтинг также попала Вологодчина, здесь главные торжества пройдут в поселке Семенково, где расположен областной архитектурно-этнографический музей. В рейтинге оказалась и Псковская область. Масленицу туристы проводят не только в самом Пскове, но и едут в Изборск, а также в Пушкинские горы.

Также в списке лучших регионов для празднования Масленицы оказалась Москва, Подмосковье, Ярославская, Владимирская, Нижегородская, Костромская области, а также Алтайский край.

Напомним, Масленичная неделя в 2019 году пройдет в России с 4 по 10 марта.