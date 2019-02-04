В комитет по здравоохранению Петербурга пришли следователи

В здании комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга в настоящий момент проходят обыски. Этот факт корреспонденту "РГ" подтвердили в пресс-службе ведомства.

- По нашим данным, это сотрудники Следственного комитета, - уточнил собеседник газеты.

Причины, по которым проводятся следственные действия, пока не разглашаются. В ГУ СК РФ по Санкт-Петербургу на момент публикации комментарии получить не удалось.

Напомним, в конце ноября 2018 года прокуратура Санкт-Петербурга обнародовала результаты проверки в центральной фармацевтической базе города, по результатам которой на складах были обнаружены препараты с истекшим сроком годности на 333,36 миллиона рублей.