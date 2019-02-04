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04.02.2019 18:58
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Кубани на главу района после отказа уйти в отставку завели дело

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Краснодарском крае в отношении главы Усть-Лабинского района Николая Артющенко завели уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий. Это произошло сразу после того, как Артющенко отозвал заявление об увольнении со своего поста.

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- По версии следствия, районной администрацией на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, были проведены электронные аукционы, в результате чего заключены муниципальные контракты на приобретения девяти квартир, - сообщили в пресс-службе управления СК РФ по региону. - Глава администрации без проведения обязательной в таких случаях экспертизы соответствия приобретаемого жилья принял в собственность указанные жилые помещения, подписав акты приема-передачи.

В документах было указано, что квартиры соответствуют санитарно-техническим нормам и пригодны для жилья. Также была оплачена их стоимость в размере свыше 9,4 миллионов рублей. Вместе с тем, ранее в данных строениях барачного типа содержались заключенные и согласно выводам эксперта указанные помещения не соответствуют предъявляемым требованиям и не пригодны для проживания, добавили в надзорном ведомстве.

Сейчас сотрудники СК устанавливают все обстоятельства инцидента, в том числе "по установлению обстоятельств приобретения жилья по заведомо завышенной стоимости".

Как уже писала "РГ", в пятницу глава Усть-Лабинского района Николай Артющенко официально отозвал свое добровольное заявление об увольнении, написанное 29 января после визита в муниципалитет губернатора Кубани, который раскритиковал работу руководителя муниципалитета. Что, скорее всего, и стало для того поводом добровольно покинуть пост.

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Решение Николая Артющенко забрать заявление (спустя четыре дня после того как было написано) является беспрецедентным случаем в новейшей истории края (во всяком случае, эксперты не припомнили ничего подобного за последние полтора десятилетия).

Также на официальном сайте администрации Усть-Лабинского района было опубликовано обращение Николая Артющенко к жителям, в котором он объясняет причины своего решения остаться на посту.

Стоит отметить, что на территории Усть-Лабинского района находится один из крупнейших в регионе агрохолдингов. Прежде чем Артющенко был избран на пост главы района, он с 2004 года работал именно в этой компании.

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