В Госдуме оценили украинское признание об "обмане Запада"

Запоздалым раскаянием назвал депутат Государственной думы РФ от Республики Крым Руслан Бальбек заявление экс-министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко об обмане Западом его страны.

- Сегодняшнее признание звучит так: мол, простите, граждане, мы вам в уши ядовитый мед лили, - заявил Бальбек RT. - Расписывали светлое прозападное будущее, хотя уже в 2014 году вся украинская элита понимала, что обещания Запада "одеть и накормить" - лишь никчемные тосты на банкетах. И вот через пять лет, уже не при должности, Евгений Червоненко решил правду рассказать, чтобы хоть как-то снять с себя пропагандистскую вину перед народом.

Бальбек считает слова Червоненко еще одним признанием того, что патриотических элит в стране нет, а антироссийские и прозападные погрязли во лжи по отношению к собственному народу.

- С Запада взятки гладки: обещать после пары фужеров шампанского - это считается толерантным поступком: говорить аудитории то, что она хочет услышать, чтобы не обидеть, - резюмировал депутат.

Ранее в интервью телеканалу "112 Украина" экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко обвинил страны Запада в намерении использовать незалежную лишь как раздражитель для России. При этом, как считает Червоненко, Украина осталась одна со своими проблемами, и западные страны совсем не спешат помочь в их решении. А все рассуждения о скором вступлении страны в НАТО и ЕС - всего лишь пустая болтовня.