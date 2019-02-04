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04.02.2019 13:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Прокуроры изучат криминальную версию гибели дятловцев при наличии зацепок

Текст: Константин Балагаев
Фото: Татьяна Андреева

Свердловская областная прокуратура готова изучить все версии гибели туристической группы Дятлова, если в архивных материалах найдутся для этого посылки.

Напомним, в прошлую пятницу в надзорном органе заявили о готовности заново изучить уголовное дело дятловцев, чтобы ответить на вопросы, вот уже 60 лет не дающие покоя общественности: что же случилось на перевале в феврале 1959, почему погибли девять туристов под руководством опытного Игоря Дятлова.

Существует 75 версий того, как развивались события: от фантастических, в которых фигурирует НЛО, до криминальных и стихийных. Именно на последних прокуроры намерены остановиться особо: в марте специалисты ведомства отправятся в горы, туда, где была стоянка дятловцев. В условиях, приближенных к тем, в которых случилась, они проверят, можно ли покинуть палатку по очереди или всем сразу, можно ли разрезать ее ножом, как спуститься с горы и подняться обратно.

Что касается иных сценариев, кроме природного катаклизма, то на сто процентов не исключены и они.

Фото: Soviet investigators/wikimedia.org
Исследователи перевала Дятлова планируют обнародовать архивные документы

"Уголовное дело - один из источников. Мы запросили документы из различных архивов: партийных, исполкомов, МВД, иных органов. Мы сопоставим и проанализируем все эти документы. Если кто-то что-то укрывал, подделывал, то мы это увидим. Если мы найдем хотя бы один документ, который нам укажет на иные обстоятельства событий, количество версий сразу расширится. Сейчас таких документов у нас нет", - прокомментировал "РГ" начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков.

То есть, если будет хоть малейшая зацепка, которая говорит о техногенной или криминальной природе происшествия, эту версию рассмотрят. Задача прокуратуры в данном случае - поставить окончательную точку в деле.

Ориентировочный срок завершения проверки - до сентября.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область РГ-Фото Тайны перевала Дятлова
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