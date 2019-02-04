Прокуратура: Тела участников группы Дятлова могут быть эксгумированы

Тела трагически погибших в 1959 году туристов из группы Игоря Дятлова могут быть эксгумированы, если того потребует расследование. С таким заявлением выступил сегодня на пресс-конференции начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков.

Напомним, в конце прошлой недели надзорное ведомство сообщило, что спустя шестьдесят лет после событий на Северном Урале Генеральная прокуратура РФ попытается установить истинную причину загадочной смерти девяти туристов.

Будет проведен ряд экспертиз. В том числе, судебно-медицинская. "Если экспертам необходима для ответов на наши вопросы эксгумация, будем работать с родственниками погибших для получения согласия", - цитирует прокурора "Интерфакс".

Уголовное дело о гибели дятловцев насчитывает более четырех сотен страниц. Существует 75 версий того, как развивались тогда события. На данный момент криминальная подоплека случившегося исключена, приоритетными в прокуратуре считают три версии, и все они связаны со стихией. Также эксперты исключают версию фальсификации дела.

По мнению Курьякова, вся необходимая информация о трагедии на перевале содержится в материалах дела: этих данных достаточно, чтобы ответить на вопрос о причинах случившегося. Тем более, что современные технологии позволяют проанализировать данные более тщательно. Уже запрошены и изучены архивные документы из Ивделя, Серова, Каменска-Уральского и Екатеринбурга.

Расследовать события шестидесятилетней давности будет команда из четырех прокуроров.