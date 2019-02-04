Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

На Украине засветился конкурент Suzuki Jimny от ЛуАЗа 11:36
Лимузин-самолет за 5 млн долларов выехал на дороги США 10:43
Видео: Как за полминуты очистить автомобиль от снега 09:18
Уменьшенные дорожные знаки появятся по всей России 08:46
04.02.2019 11:25
Рубрика: Бензин

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

Текст: Надежда Толстоухова
Бензин в России остается одним из самых дешевых в Европе. Тем не менее, на свою зарплату россияне могут купить гораздо меньше топлива, чем жители европейских стран.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Россия занимает только 20-е место в Европе по количеству топлива, которое можно приобрести на среднюю зарплату. Специалисты РИА Рейтинг изучили цены на топливо и их соотношение со средним размером зарплат в 33 странах Европы и в Казахстане. Самый дешевый бензин продается в Казахстане. Литр 95-го там стоит 30,9 рубля. На втором месте Россия и 45 рублей за литр, на третьем - Беларусь и 46,9 рубля за литр бензина.

Самый дорогой бензин в Нидерландах - 117,7 рубля за литр. Чуть дешевле топливо обходится жителям Норвегии, Дании, Италии и Греции. В этих странах литр 95-го бензина обойдется примерно в 112 рублей за литр.

Фото: Елена Афонина/ТАСС
Козак: Меры правительства позволят не допустить скачка цен на топливо

Интересно, что в то время как в большинстве стран в последнее время цены на топливо снизились, в Беларуси, России и Украине они, напротив, выросли. В России рост составил 7,5 процента. Такой сильный скачок цен на бензин в стране был зафиксирован впервые за последние семь лет.

Несмотря на относительную дешевизну топлива, жители стран СНГ могут себе позволить купить на свою зарплату гораздо меньше бензина, чем их соседи в странах Западной Европы. Так, на первом месте по количеству бензина, которое может приобрести гражданин на среднюю зарплату, находится Люксембург. Показатель равен трем тысячам литров на одного работающего гражданина страны. Второе место заняла Норвегия с 2,3 тысячи литров. Далее следуют Австрия, Великобритания, Швеция и Дания. Их жители могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 1,9 тысячи литров бензина.