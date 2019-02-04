Россияне смогут получать пенсии по старым правилам

Клиенты негосударственных пенсионных фондов, заключившие договоры до 1 января 2019 года, смогут начать получать пенсионные выплаты по старым правилам - в 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Минтруда.

"Частью 9 статьи 10 федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" закреплено, что основания приобретения права на получение негосударственной пенсии по договорам, заключенным до 1 января 2019 года, сохраняются до исполнения негосударственными пенсионными фондами своих обязательств", - заявили в пресс-службе. ПФР объяснил, как индексируются пенсии То есть все, кто заключил договоры с НПФ до вступления в силу изменений в пенсионное законодательство, смогут начать получать выплаты накопительной части своих пенсий раньше страховой части. Смогут ли на такие же послабления рассчитывать люди, заключившие договоры с НПФ после 1 января 2019 года, пока неизвестно. Позицию по этому вопросу Минтруд запросил у ЦБ, Минфина и Минэкономразвития. Как сообщили "РГ" в Национальной ассоциации пенсионных фондов, сегодня услугами НПФ в России пользуются более 6 миллионов человек, а на их накопительных счетах хранится более триллиона рублей.