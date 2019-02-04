В Госдуме предложили вариант возврата средств, уплаченных Совету Европы

В Госдуме предложили вариант возврата 10 млрд рублей, которые Россия платила в качестве взносов в бюджет Совета Европы, при этом не участвуя в работе его Парламентской ассамблеи (ПАСЕ).

Ранее о том, что вопрос о возврате взносов будет поставлен перед Советом Европы, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Ассамблея в 2014 году лишила Россию основных прав из-за воссоединения нашей страны с Крымом. РФ приостановила полноценную работу в ПАСЕ, однако взносы уплачивались в 2014-2016 года, а в 2017 году была выплачена треть суммы взноса.

Первый замруководителя фракции "Единая Россия", член комитета Госдумы по безопасности и коррупции Адальби Шхагошев развил идею председателя ГД и предложил один из вариантов возврата взносов.

- В случае восстановления прав российской делегации в ПАСЕ должна быть рассмотрена справедливая схема зачетов взносов, которые поступали в бюджет Совета Европы из России с 2014 по 2017 года в счет будущей работы нашей делегации, - сказал парламентарий журналистам.

Таким образом, он предлагает в случае восстановления прав российской делегации в ПАСЕ произвести перерасчет взносов.