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04.02.2019 10:00
Рубрика: Экономика

В Роскачестве рассказали, как обманывают покупателей при помощи слова "ГОСТ"

Текст: Марина Гусенко
Треть продукции, на которую нанесена маркировка "ГОСТ", на самом деле ГОСТу не соответствует. Об этом сообщил глава Роскачества Максим Протасов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Он уточнил, что на маркировке 40 процентов товаров, проверенных Роскачеством, было указано, что товар изготовлен по ГОСТу. Однако, содержимое каждой третьей упаковки такого товара не соответствует национальным стандартам.

Он привел пример "российского" сыра: из продукции 30 брендов семь были сделаны "ГОСТу", но на самом деле ни один из них ГОСТу не соответствовал. Похожая ситуация с крупами: в 15 процентах протестированных круп были отклонения от Госстандарта; с рыбными консервами - где реально ГОСТу не соответствовала половина проверенных образцов.

Фото: Варвара Гертье/РИА Новости
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Как уточнил Протасов, иногда производители идут на уловки: маркировку "ГОСТ" ставят заметно, а мелким шрифтом уточняют, что ГОСТ применялся не на саму продукцию, а на управление предприятием или процессы производства.

Глава Роскачества пояснил: потребители доверяют госстандарту и наносить маркировку "ГОСТ" стало практически беспроигрышным маркетинговым ходом. В связи с этим увеличение ответственности за неправомерное использование ГОСТов должно хорошо отразиться на добросовестных производителях.

Напомним, ранее глава Росстандарта Алексей Абрамов рассказал в интервью "Российской газете" об инициативе по введению штраф за ложную "ГОСТовскую" маркировку продукции.

Экономика Товары и цены Госфонды и контрольные органы Роскачество
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