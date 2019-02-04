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Рубрика: Видео

Видео: Как за полминуты очистить автомобиль от снега

Текст: Вадим Давыденко

Всё ради прекрасных глаз клиента, всё ради его комфорта. И комфорта его автомобиля. Так должен звучать слоган аукционного дома State Line в городке Уэйверли (штат Нью-Йорк). Для своих замечательных клиентов компания продумала такой приятный пустячок, как механическая очистка автомобилей от снега.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: Как превратить Toyota Fortuner в крутой снегоуборщик

Экскаватор Volvo, оборудованный промышленным воздуходувом от Buffalo Turbine, за смешные 15-20 секунд сдувает с машины сугроб любого размера. Причем, как подчеркивают в State Line, автомобильные антенны, щетки стеклоочистителя и зеркальца остаются на месте. За четыре года с момента внедрения этой технической новации был лишь один казус с зеркальцем, но это, согласитесь, можно отнести к допустимой статистической погрешности, если на стоянке размещается свыше тысячи машин...

Пока у State Line работает лишь один такой оригинальный снегоуборщик, но уже в ближайшее время будет собран второй.

Приятно, когда при выходе из дома дворецкий подает вам пальто, шляпу и трость, но когда твою машину выгребают из сугроба и сосулек, согласитесь, еще приятнее.

Видео: канадские водители ищут свои машины в сугробах на стоянке
#видео #авто #Volvo